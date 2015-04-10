Курсовая работа по дизайну

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Заказ № 6355. Курсовая работа по дизайну

Тип: курсовая работа.

Свободная школа - лаборатория дизайна.

минимум 25 страниц с презентацией (10-12 слайдов).

Срок: 15 мая

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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