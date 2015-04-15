Написать часть диплома

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Заказ №6351 Написать часть диплома

Тип_работы:_____Часть дипломной работы __

Тема: _Управление персоналом и пути повышения его эффективности

Срок написания_______15.04.15____________

Есть методичка

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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