Заказ №6346. Бизнес-план по микрозаймам Тип работа _____Бизнес-план_____________ Тема: ________Микрозаймы_______________ Срок написания______14.05.15_____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Написать часть диплома
Заказ №6351 Написать часть диплома
Тип_работы:_____Часть дипломной работы __
Тема: _Управление персоналом и пути повышения его эффективности
Срок написания_______15.04.15____________
Есть методичка
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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