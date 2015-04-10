Диплом физкультура

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Закрыт1 заявка88 просмотров

55 страниц+литра и приложения

АП 77%

темы на выбор

данные для эмпирической части если что предоставлю

диплом+доклад

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров