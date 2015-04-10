Заказ №6342. Контрольная по экономике вар 2 Решить контрольную до 16.04. Вариант №2: теоретический вопрос - 15стр + задача Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Диплом физкультура
55 страниц+литра и приложения
АП 77%
темы на выбор
данные для эмпирической части если что предоставлю
диплом+доклад
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
программа лояльности 70 страниц без приложений АП минимум 85% сдача по главам 1- 18.04- точно 2. 30.04- обсуждается 3. 10.05-обсуждается ...Закрыт10 лет назад
Заказ №6341. Контрольная по экономике Решить контрольную до 16.04. Вариант №1: теоретический вопрос - 15стр + 3 задачи Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
Заказ №6340. Контрольная по экономике Тема: «Экономика организации предприятия» Решить контрольную до 16.04. Вариант №1: теоретический вопрос - 15стр + задача Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
Заказ №6339. Контрольная по экономике Специальность: «Экономика и управление на предприятии» Решить контрольную до 16.04. Вариант №9: теоретический вопрос - 15стр + задача Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
Заказ №6337. Контрольная по экономике Решить вариант №20 контрольной по экономике (по оплате труда) До 11.04 теоретический вопрос - 15стр + задачаЗакрыт10 лет назад
Заказ №6335. Контрольная по бюджетированию Решить вариант №1 контрольной по бюджетированию До 11.04 теоретический вопрос - 15стр + задачаЗакрыт10 лет назад
Заказ №6309. Курсовая работа по макроэкономике Дисциплина: макроэкономика. по теме "Финансовая система,ее задачи и структура". Срок: 11.04.15Закрыт10 лет назад
Задание №6299 Курсовая работа по автоматизации технологических процессов и производств Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств" Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной системы (гибкого автоматизированного участка)" Срок: 11.04.15Закрыт10 лет назад
Задание №6324 Построить таблицу Есть график, нужно построить таблицу и вписать туда координаты каждой точки графика (х,у). График нарисован в Maple. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад