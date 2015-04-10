Заказ №6340. Контрольная по экономике Тема: «Экономика организации предприятия» Решить контрольную до 16.04. Вариант №1: теоретический вопрос - 15стр + задача Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Контрольная по экономике Вар.№1
Заказ №6341. Контрольная по экономике
Решить контрольную до 16.04.
Вариант №1: теоретический вопрос - 15стр + 3 задачи
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Заказ №6339. Контрольная по экономике Специальность: «Экономика и управление на предприятии» Решить контрольную до 16.04. Вариант №9: теоретический вопрос - 15стр + задача Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
Заказ №6337. Контрольная по экономике Решить вариант №20 контрольной по экономике (по оплате труда) До 11.04 теоретический вопрос - 15стр + задачаЗакрыт10 лет назад
Заказ №6335. Контрольная по бюджетированию Решить вариант №1 контрольной по бюджетированию До 11.04 теоретический вопрос - 15стр + задачаРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Заказ №6309. Курсовая работа по макроэкономике Дисциплина: макроэкономика. по теме "Финансовая система,ее задачи и структура". Срок: 11.04.15Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задание №6299 Курсовая работа по автоматизации технологических процессов и производств Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств" Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной системы (гибкого автоматизированного участка)" Срок: 11.04.15Закрыт10 лет назад
Задание №6324 Построить таблицу Есть график, нужно построить таблицу и вписать туда координаты каждой точки графика (х,у). График нарисован в Maple. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
ответить на вопросы по заданиям укажите минимальные сроки и цену выполнения проверки на уникальность не будет, но ответы должны быть качественными можно взять информацию с интернета и оформить в word ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
эссе по социологии организациие на тему Расхлябанность русских рабочих,миф или легендаРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
домашнее задание на тему Подтверждение соответствия продукции Студент выбирает тему домашнего задания самостоятельно. При выборе темы необходимо учитывать актуальность и новизну объекта. Объектами домашнего задания могут быть продукция пищевой, легкой и ...Закрыт10 лет назад