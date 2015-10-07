В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который: -сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения. -сможет вникнуть ...
Проекты и их виды в сфере спортивной медицины
Литература должна быть не старше 3-5 лет. Обьем не более 35 страниц. Срок исполнения 2 недели. Предлагайте цену
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