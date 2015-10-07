Проекты и их виды в сфере спортивной медицины

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Завершен2 заявки97 просмотров

Литература должна быть не старше 3-5 лет. Обьем не более 35 страниц. Срок исполнения 2 недели. Предлагайте цену

10 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
14 дней
Спасибо!) рад сотрудничеству.
Рекомендую как заказчика. Оперативная оплата, четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад