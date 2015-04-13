Авторы учебных студенческих работ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт137 заявок1422 просмотра

Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ.

Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение переводов, курсовых, контрольных, дипломных работ, диссертаций и многих других видов учебных работ.

Предлагается сдельная оплата, размер которой ограничен лишь рамками вашего доступного времени, желанием и возможностью работать.

10 лет назад
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров