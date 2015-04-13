Литература должна быть не старше 3-5 лет. Обьем не более 35 страниц. Срок исполнения 2 недели. Предлагайте цену
Дипломная работа
Таможенное дело.
Тема: Сравнительная характеристика потребительских свойств и конкурентоспособности отечественных и импортных соков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Предмет: Тема:Корпоративная культура Требования к работе: Требования к дипломной работе в прикрепленном файле. Антиплагиат 75%. План работы ниже. К дипломной работе презентацию и речь для защиты План: Тема: Корпоративная культура Введение. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Специальность: Прикладная математика и информатикаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ. Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение переводов, курсовых, контрольных, дипломных работ, диссертаций и многих ...Рефераты, Курсовые и Дипломы137 заявокЗакрыт10 лет назад
8 дней 70 страниц АП от 80% подробности во вложении!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Готовый диплом!!! нужно только подкорректировать замечания в последней главе. 1- актуализировать экономическое состояние (примерно 3 я страница......), 2- исправить ставку по кредиту, т.к. кредитная ставка изменилась в %, 3 - что собственных 60-50%, а ...Закрыт10 лет назад
В связи с негативным опытом хотелось бы обратить особое внимание на то, что я ищу исполнителя, который: -сможет писать грамотно и не угловато, без неуклюжих вводных конструкций и несогласованных частей предложения. -сможет вникнуть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Тема: Повышение конкурентоспособности товара (продукции) на примере предприятия Интересует готовая работа (нужна 2-3 глава) Предприятие - любое, кроме сферы услуг. Уникальность практической части - от 75-80%. Объем практической части ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $108
Здравствуйте. Нужно сделать диплом. Тема: Управление оборотным капиталом на примере ГП "Анастасия. Объем: 91-92 стр. Не больше. Уникальность от 70% по антиплагиату. ...Закрыт10 лет назад
Дисциплина: Энергетическое право Кол-во страниц: 100 Оригинальность: 60% Срок: 15.04.2015 Дополнительно: 3 глава. 1 и 2 отредактировать и сопоставить по смыслу работы,прописать подпункт ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад