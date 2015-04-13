Дипломная работа

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Тема:Корпоративная культура

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План: Тема: Корпоративная культура Введение.

Глава I. Общая характеристика корпоративной культуры §1 Понятие, сущность и принципы корпоративной культуры §2. Элементы корпоративной культуры §3. Характеристика основных типов корпоративных культур

Глава II. Общая характеристика корпоративной культуры в организации §1. Общая характеристика организации §2. Анализ сложившейся корпоративной культуры §3. Сильные и слабые стороны действующей корпоративной культуры §4. Предложения по усовершенствованию корпоративной культуры Заключение. Список использованных источников. Приложения.

65-75 страниц срок 7 дней