Курсовая по таможке на 14 апреля

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Курсовая Дисциплина: Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. Тема: Сроки проведения таможенного контроля в системе управления рисками. Готовность на 14.04 Уникальность 60-65% Оформление по ГОСТУ Объем 30 стр -35 стр.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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