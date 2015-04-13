Курсовая по таможке на 14 апреля

Готовый диплом!!! нужно только подкорректировать замечания в последней главе. 1- актуализировать экономическое состояние (примерно 3 я страница......), 2- исправить ставку по кредиту, т.к. кредитная ставка изменилась в %, 3 - что собственных 60-50%, а ...