Литература должна быть не старше 3-5 лет. Обьем не более 35 страниц. Срок исполнения 2 недели. Предлагайте цену
Дипломная работа по русскому языку
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Требуется дипломная работа по русскому языку на основе произведений Гоголя и концептов питания в нем.
Стоимость работы обсуждаема. Уникальность 90 %. Работа оплачивается поэтапно.
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