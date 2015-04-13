Бюджет договорной Укажите минимальные сроки и цену выполнения домашнее задание на тему Подтверждение соответствия продукции Студент выбирает тему домашнего задания самостоятельно. При выборе темы необходимо учитывать актуальность и новизну объекта. ...
Дипломы "Финансы и кредит"
Нужно 2 диплома.
Методичка и темы (стр. 56, выделены желтым) во вложении.
Срок - примерно 3 недели.
Антиплагиат - от 70%.
Заявки фрилансеров
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