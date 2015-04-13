Подтверждение соответствия продукции

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домашнее задание на тему

Подтверждение соответствия продукции

Студент выбирает тему домашнего задания самостоятельно. При выборе темы необходимо учитывать актуальность и новизну объекта. Объектами

домашнего задания могут быть продукция пищевой, легкой и машиностроительной промышленности, а так же товары народного потребления.

Методические указания к выполнению домашнего задания, дополнительная информация, а также Образцы выполненных работ находятся в файлах

по дисциплине Основы технического регулирования

специальность Стандартизация и сертификация

10 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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