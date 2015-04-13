Дипломная работа по экономике

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Добрый день! Требуются два дипломных проекта со схожей тематикой.

ВУЗ: СПБГТЭУ ( торгово - экономический )

Специальность: Технология продуктов общественного питания

1.Проект столовой на 70 мест в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга

2.Проект пельменной на 70 мест с пивным баром на 30 мест в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга

Прикреплен план работы, состоящий из 5ти частей.

За две работы готов заплатить 15000р. За одну 7000р.

10 лет назад
arnold_si
Терентий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$270
36 дней

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад