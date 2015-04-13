Дипломная работа по экономике

Добрый день! Требуются два дипломных проекта со схожей тематикой.

ВУЗ: СПБГТЭУ ( торгово - экономический )

Специальность: Технология продуктов общественного питания

1.Проект столовой на 70 мест в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга

2.Проект пельменной на 70 мест с пивным баром на 30 мест в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга

Прикреплен план работы, состоящий из 5ти частей.

За две работы готов заплатить 15000р. За одну 7000р.