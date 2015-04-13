Диплом, защита информации в делопроизводстве

Необходимо: 1. Взять любое произведение русской классической литературы (кроме "Вишневого сада" и "Мертвых душ"). 2. Найти в этом произведении 5 различных элементов маркетинга. Элементы маркетинга - это 7P (цена, товар, место, продвижение, люди, ...