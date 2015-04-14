Компании требуются авторы студенческих работ по различным дисциплинам

Основные требования:

- опыт написания работ,

- высшее образование,

- умение быстро работать с большим объемом информации,

- способность оперативно выходить на связь,

- опытный пользователь ПК.

Мы со своей стороны гарантируем достойную оплату и стабильное поступление заказов.

Всем соискателям в личном сообщении необходимо указывать адрес электронной почты и предметы, по которым готовы выполнять работы.

Резюме отправляйте на почту [email protected]