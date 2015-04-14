Требуются авторы студенческих работ

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Закрыт69 заявок1259 просмотров

Компании требуются авторы студенческих работ по различным дисциплинам

Основные требования:

- опыт написания работ,

- высшее образование,

- умение быстро работать с большим объемом информации,

- способность оперативно выходить на связь,

- опытный пользователь ПК.

Мы со своей стороны гарантируем достойную оплату и стабильное поступление заказов.

Всем соискателям в личном сообщении необходимо указывать адрес электронной почты и предметы, по которым готовы выполнять работы.

Резюме отправляйте на почту [email protected]

10 лет назад
diplom-76
Ольга 
46 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров