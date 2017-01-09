Развитие сообщества магазина в социальной сети Вконтакте

Краткое описание задачи.

- добавление комментов и отзывов с различных аккаунтов (4-8 в неделю)

- добавление новых постов (2-3 раза в сутки)

- помощь при составлении рекламных постов для размещения на других сообществах

- помощь при накрутки подписчиков (ну это 1 раз, так как минимум подписчиков есть, а постоянно этим пользоваться не будем)

- удаление негатива, если будет

- через 1-2 месяца помощь в проведении Акций.

Кого заинтересовало, дам четкое подробное ТЗ. Стоимость работ также важна для нас.