Развитие сообщества магазина в социальной сети Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт21 заявка242 просмотра

Краткое описание задачи.

- добавление комментов и отзывов с различных аккаунтов (4-8 в неделю)

- добавление новых постов (2-3 раза в сутки)

- помощь при составлении рекламных постов для размещения на других сообществах

- помощь при накрутки подписчиков (ну это 1 раз, так как минимум подписчиков есть, а постоянно этим пользоваться не будем)

- удаление негатива, если будет

- через 1-2 месяца помощь в проведении Акций.

Кого заинтересовало, дам четкое подробное ТЗ.  Стоимость работ также важна для нас.

8 лет назад
dest12
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров