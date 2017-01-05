Работа со страничкой в соцсети. Редактирование фотографий, заполнение страницы, увеличение числа подписчиков и друзей. Вообщем оптимизация страницы.
Раскрутка группы Вконтакте. Нужны живые вступившие в группу.
Здравствуйте.
Необходимы живые, реальные люди (не офферы) в группу ВК.
Интересует цена за 1000 человек по каждому из вариантов:
1. Приглашение по критериям (страна + город +пол)
2. Приглашения из группы + пол (присылаю вам ссылку на группу из которой надо сделать выборку по полу).
Так же интересует примерные сроки.
Спасибо.
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