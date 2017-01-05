Раскрутка группы Вконтакте. Нужны живые вступившие в группу.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок262 просмотра

Здравствуйте.

Необходимы живые, реальные люди (не офферы) в группу ВК.

Интересует цена за 1000 человек по каждому из вариантов:

1. Приглашение по критериям (страна + город +пол)

2. Приглашения из группы + пол (присылаю вам ссылку на группу из которой надо сделать выборку по полу).

Так же интересует примерные сроки.

Спасибо.

8 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров