Раскрутка группы Вконтакте. Нужны живые вступившие в группу.

Здравствуйте.

Необходимы живые, реальные люди (не офферы) в группу ВК.

Интересует цена за 1000 человек по каждому из вариантов:

1. Приглашение по критериям (страна + город +пол)

2. Приглашения из группы + пол (присылаю вам ссылку на группу из которой надо сделать выборку по полу).

Так же интересует примерные сроки.

Спасибо.