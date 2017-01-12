Поднять посещаемость группы

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Завершен4 заявки198 просмотров

Тематика группы - женские цитаты и мотивирующие изображения.Похожа на https://vk.com/on.heelsСрок работы 4 месяца

Необходимо увеличить количество подписчиков в 2-3 раза (Сейчас 15 000)**Требования** Опыт работы в данной области от полугодаПонимание работы данного рынка, наличие базы групп с кем можно обменяться ссылками. Исполнительность и аккуратность - мы не любим работу, сделанную в авральном режиме «на скорую руку» для отписки. Постить надо с душой=) И мы навредил будем скрупулезно считать посты в нашей группе каждый день и требовать отчеты ежедневные, по-этому надеемся на вашу порядочность.  

8 лет назад
101studio
Максим 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Катя, молодец.
Мне нравится сотрудничать с Максимом. Он один из тех редких типов заказчиков, которые с оплатой не затягивают и создают все условия для плодотворной работы. Определенно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад