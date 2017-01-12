Поднять посещаемость группы

Тематика группы - женские цитаты и мотивирующие изображения.Похожа на https://vk.com/on.heelsСрок работы 4 месяца

Необходимо увеличить количество подписчиков в 2-3 раза (Сейчас 15 000)**Требования** Опыт работы в данной области от полугодаПонимание работы данного рынка, наличие базы групп с кем можно обменяться ссылками. Исполнительность и аккуратность - мы не любим работу, сделанную в авральном режиме «на скорую руку» для отписки. Постить надо с душой=) И мы навредил будем скрупулезно считать посты в нашей группе каждый день и требовать отчеты ежедневные, по-этому надеемся на вашу порядочность.