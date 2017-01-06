Специалист для создания рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок152 просмотра

Требуется специалист для создания рекламной кампании в Facebook, Vk, Instagram, Одноклассники, Google, Yandex.

Тема РК "Обучение и профессиональные курсы".

РК ссылается на лендинг: http://promo.desbook.ru.

Основной сайт: http://desbook.ru

Графические материалы будут подготовлены самостоятельно.

8 лет назад
maicle
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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