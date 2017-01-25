Создание и оформление FB группы для "Ассоциация Переводчиков"

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок170 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Для http://translator.spb.ru/ необходимо с 0 создать и оформить группу на Фейсбук.

В ответе план работ, цена, срок.

Спасибо за внимание!

8 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
2 дня
Сотрудничеством довольны! Спасибо за хорошую работу)
Спасибо за интересный проект! Рекомендую как грамотного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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