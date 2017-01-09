Раскрутить группу в ВК

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок208 просмотров

Группа новая, нужно достичь 10000 участников (не боты) 

Без бана

Бюджет указан чётко.

8 лет назад
Dart66
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров