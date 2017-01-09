Работа с базой id вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок233 просмотра

Есть список id пользователей вконтакте около 4500чел. Их нужно либо пригласить в группу либо выслать личное сообщение с целью вступления в группу. Готов выслушать Ваши предложения по методам исполнения и срокам.

8 лет назад
masterlyx
Сергей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров