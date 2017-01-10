Консультация по развитию страниц в фейсбуке

Добрый день!

Необходимо получить консультацию от профессионала по развитию страницы в фейсбуке. Ответы на общие вопросы: что лучше? куда двигаться? что использовать?

Возможно делегирование Вам этой работы, а также других работ, связанных с SMM и РК. Консультация по скайпу. Надеемся на долгосрочное сотрудничество!