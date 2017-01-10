Консультация по развитию страниц в фейсбуке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Добрый день!

Необходимо получить консультацию от профессионала по развитию страницы в фейсбуке. Ответы на общие вопросы: что лучше? куда двигаться? что использовать?

Возможно делегирование Вам этой работы, а также других работ, связанных с SMM и РК.  Консультация по скайпу. Надеемся на долгосрочное сотрудничество! 

8 лет назад
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров