Продвижение соц сетей + 1000 активных подписчиков

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок146 просмотров

Продвижение аккаунтов в социальных сетях,1000 активных подписчиков.Срок выполнения 3 дня крайний срок 6 дней.Соц сети :Сообщества и аккаунтыВКонтактеИнстаграмYouTubeОдноклассникиFacebookTwitterAsk.fm

8 лет назад
flppv0006
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров