Обложка для группы вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок195 просмотров

Нужно создать уникальную / красивую обложку для группы вконтакте

Материал можно брать из самой группы vk.com/v_sudak

8 лет назад
guest_14841025862157
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров