Создание, настройка и запуск таргетированной рекламы в вк

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо создать, настроить и запустить таргетированную рекламу в социальной сети Вконтакте для инвестиционного проекта, с расчетом на хороший ctr.

8 лет назад
neuro312
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
4 дня
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)