Ручная регистрация сайта на сайтах и в каталогах и карточных сервисах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок199 просмотров

Ручная регистрация сайта на сайтах и в каталогах и карточных сервисах указанных заказчиком. после регистрации полный отчет со ссылками на страницы с опубликованными данными. Автоматическая регистрация запрещена. Регистрация на других площадках кроме указанных заказчиком запрещена.

8 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров