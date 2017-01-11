Продвижение в Однокласниках

Требуется продвижение сообщества в "Одноклассниках"

Группа как и сервис территориально находятся в провинции, население 60.000-70.000 человек.

Группа "Красота и здоровье от MIGUN".

https://ok.ru/group/53481277751373

Migun - производитель массажного оборудования.

ЦА - от 35-60 лет.

Цель заказа: Наращивание ЦА в группе, распространение товаров и услуг через социальную сеть.

Предлагайте инструменты продвижения.

Размещением материала и ответами на вопросы в группе, занимается отдельный человек.

Предполагаемый срок сотрудничества от 1 месяца до 1 года, всё зависит от результата.

При хороших показателях, обязательно будет продлён.

Отчетность раз в неделю.

Жду предложений.