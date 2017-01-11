В существующей группе набрать 300-500 живых подписчиков. Укажите Ваши ожидания и сроки выполнения.
Продвижение в Однокласниках
Требуется продвижение сообщества в "Одноклассниках"
Группа как и сервис территориально находятся в провинции, население 60.000-70.000 человек.
Группа "Красота и здоровье от MIGUN".
https://ok.ru/group/53481277751373
Migun - производитель массажного оборудования.
ЦА - от 35-60 лет.
Цель заказа: Наращивание ЦА в группе, распространение товаров и услуг через социальную сеть.
Предлагайте инструменты продвижения.
Размещением материала и ответами на вопросы в группе, занимается отдельный человек.
Предполагаемый срок сотрудничества от 1 месяца до 1 года, всё зависит от результата.
При хороших показателях, обязательно будет продлён.
Отчетность раз в неделю.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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