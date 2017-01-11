Пропиарить к 100-200 подписчикам
Поддержка рекламных тем на форуме
Добрый день, есть список форумов посвящённых новостройкам в Московской области. Есть сценарий, как должна развиваться рекламная тема на конкретном форуме.
Необходимо силами участников форума с данного форума развить тему по определённом сценарию (с оплатой данному участнику форума).
От вас необходимо координация действий участников форума, чтобы данная тема велась по определённому сценарию.
ТЗ, возможно обговорить по скайпу или телефону.
Заявки фрилансеров
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