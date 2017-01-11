Помочь с настройкой рекламы на facebook

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Здравствуйте. Есть несколько вопросов по настройке рекламы на facebook. Установка пикселя, как добавить страницу в Business Manager. Нужна помощь.

8 лет назад
iv016
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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