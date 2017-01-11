Ручная регистрация сайта на сайтах и в каталогах и карточных сервисах указанных заказчиком. после регистрации полный отчет со ссылками на страницы с опубликованными данными. Автоматическая регистрация запрещена. Регистрация на других площадках кроме указанных заказчиком запрещена.
Помочь с настройкой рекламы на facebook
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по настройке рекламы на facebook. Установка пикселя, как добавить страницу в Business Manager. Нужна помощь.
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