Сгенерировать лиды под вебинар, в ВК и/или Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка152 просмотра

Добрый день, коллеги!  

Ищем таргетолога для рекламы в ВК и/или Facebook 

Тематика – бизнес-обучение. Необходимо сгенерировать лидов под вебинар. 

В откликах, пожалуйста, сразу называйте свои расценки, указывайте примеры работ и контактные данные (желательно Скайп) - чтобы сразу можно было обсудить детали.

Рассматриваем только исполнителей и хорошим числом положительных отзывов.  

8 лет назад
Selmy
Олег 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров