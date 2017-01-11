Добавление отзывов в социальных сетях и блогах, на форумах и тематических порталах.
Создание и рекламы YouTube канала
Необходимо создать и запустить несколько англоязычных YouTube каналов мужских развлекательных тематик. Необходимо получить в кротчайший срок полноценный интересный и полезный видеоблог на заявленную тематику. На видео будет необходимо присутствие человека свободно говорящего на английском и желательно испанском. Цель видеоблога продвижения сайта тематика которого будет сообщена исполнителю в момент подписание договора
Разработать и внедрить контент план и стратегию продвижения ( покупка рекламы с учетом ретаргетинга), получение органического трафика, альтернативные источники и т д).
Реализовать продвижение согласно стратегии в срок 30 дней. Задача минимум получить колич. реальных подписчиков 15000-20000 . Количество видео - на усмотрение исполнителя.
Заявки фрилансеров
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