Создание и рекламы YouTube канала

Необходимо создать и запустить несколько англоязычных YouTube каналов мужских развлекательных тематик. Необходимо получить в кротчайший срок полноценный интересный и полезный видеоблог на заявленную тематику. На видео будет необходимо присутствие человека свободно говорящего на английском и желательно испанском. Цель видеоблога продвижения сайта тематика которого будет сообщена исполнителю в момент подписание договора

Разработать и внедрить контент план и стратегию продвижения ( покупка рекламы с учетом ретаргетинга), получение органического трафика, альтернативные источники и т д).

Реализовать продвижение согласно стратегии в срок 30 дней. Задача минимум получить колич. реальных подписчиков 15000-20000 . Количество видео - на усмотрение исполнителя.