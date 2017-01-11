Ручная регистрация сайта на сайтах и в каталогах и карточных сервисах указанных заказчиком. после регистрации полный отчет со ссылками на страницы с опубликованными данными. Автоматическая регистрация запрещена. Регистрация на других площадках кроме указанных заказчиком запрещена.