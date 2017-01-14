Постинг на авито, по Москве по 2-а объявления в день, по СПБ по 1ому объявлению раз в два дня, по остальным городам раз в месяц (в остальных городах номер должен использоватся города), переадресация на мой моб, желательно чтобы был какой-то интерфейс, чтобы я мог читать сообщения с фейковых аккаунтов или же переадресация сообщений на почту/моб.