Постинг на авито

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки200 просмотров

Постинг на авито, по Москве по 2-а объявления в день, по СПБ по 1ому объявлению раз в два дня, по остальным городам раз в месяц (в остальных городах номер должен использоватся города), переадресация на мой моб, желательно чтобы был какой-то интерфейс, чтобы я мог читать сообщения с фейковых аккаунтов или же переадресация сообщений на почту/моб.

8 лет назад
guest_14805768735092
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров