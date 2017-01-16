Ресторан в Германии. Необходимо продвижение и ведение в основных соцсетях в Германии. Свободное знание немецкого и английского языков обязательно.
ВК встреча-сделать 2 копии добавив фото,видео с моей группы
Здравствуйте !
1)
Нужно скопировать фото и видео из группы во встречу
https://vk.com/ci_project_dmitry_usov
Скопировав и оформив так же:
фото альбомы отсюда https://vk.com/albums-61007885
видео с альбомами отсюда https://vk.com/videos-61007885
2)
Нужно сделать 2 копии моей встречи ВК
https://vk.com/ci_project_dmitry_usov
Скопировав и оформив:
фото альбомы отсюда https://vk.com/albums-61007885
видео с альбомами отсюда https://vk.com/videos-61007885
обсуждение - как здесь https://vk.com/ci_project_dmitry_usov
На главной фотоальбом такой же и все оформление как тут https://vk.com/ci_project_dmitry_usov
Меню тоже скопировать - все ссылки сделаны на на меню группы https://vk.com/contact_improvisation_usovdmitry
оно такое же.
Ссылки тоже скопировать
3)
1ая встреча https://vk.com/contact_improvisation_ejenedelno
В 1ую встречу (будет называться По Четвергам Контактная Импровизация+Психология) скопировать на стену только это (порядок соблюсти):
https://vk.com/wall-61103808_99
https://vk.com/wall-61103808_100
https://vk.com/wall-61103808_101
https://vk.com/wall-61103808_102
https://vk.com/wall-61103808_103
2ая встреча https://vk.com/contact_improvisation_besplatno
Во вторую встречу (Бесплатное занятие по контактной импровизации в Москве ) только это (порядок соблюсти):
Только текст с фото без ссылок и рекламы внизу
https://vk.com/wall-61103808_93
https://vk.com/wall-61103808_83
https://vk.com/wall-61103808_78 - оставляем как есть
https://vk.com/wall-61103808_72
https://vk.com/wall-61103808_53
Нужно сделать за сутки
Пишите ваши варианты сколько хотите за работу (если нужно сделаем безопасную сделку)
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