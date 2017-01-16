ВК встреча-сделать 2 копии добавив фото,видео с моей группы

Здравствуйте !

1)

Нужно скопировать фото и видео из группы во встречу

https://vk.com/ci_project_dmitry_usov

Скопировав и оформив так же:

фото альбомы отсюда https://vk.com/albums-61007885

видео с альбомами отсюда https://vk.com/videos-61007885

2)

Нужно сделать 2 копии моей встречи ВК

https://vk.com/ci_project_dmitry_usov

Скопировав и оформив:

фото альбомы отсюда https://vk.com/albums-61007885

видео с альбомами отсюда https://vk.com/videos-61007885

обсуждение - как здесь https://vk.com/ci_project_dmitry_usov

На главной фотоальбом такой же и все оформление как тут https://vk.com/ci_project_dmitry_usov

Меню тоже скопировать - все ссылки сделаны на на меню группы https://vk.com/contact_improvisation_usovdmitry

оно такое же.

Ссылки тоже скопировать

3)

1ая встреча https://vk.com/contact_improvisation_ejenedelno

В 1ую встречу (будет называться По Четвергам Контактная Импровизация+Психология) скопировать на стену только это (порядок соблюсти):

https://vk.com/wall-61103808_99

https://vk.com/wall-61103808_100

https://vk.com/wall-61103808_101

https://vk.com/wall-61103808_102

https://vk.com/wall-61103808_103

2ая встреча https://vk.com/contact_improvisation_besplatno

Во вторую встречу (Бесплатное занятие по контактной импровизации в Москве ) только это (порядок соблюсти):

Только текст с фото без ссылок и рекламы внизу

https://vk.com/wall-61103808_93

https://vk.com/wall-61103808_83

https://vk.com/wall-61103808_78 - оставляем как есть

https://vk.com/wall-61103808_72

https://vk.com/wall-61103808_53

Нужно сделать за сутки

Пишите ваши варианты сколько хотите за работу (если нужно сделаем безопасную сделку)