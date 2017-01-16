Сделать рассылку

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки142 просмотра

Компания занимается анимированным рисованным видео.

Нужно сделать рассылку листовки по крупным городам России под целевых клиентов.

8 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров