Ведение групп в соц сетях ВК, ФБ и Одноклассники

Здравствуйте.

Нужен человек, который будет вести группы в соц. сетях (Одноклассники, Вконтакте и Файсбук), а также их раскручивать на постоянной основе.

Тематика - спорт, фитнес, ЗОЖ, активный отдых. Есть основной сайт, но группы будут создаваться практически с 0.

Требования: отличное знание социальных сетей, опыт ведения групп и их раскрутки (прошу предоставить примеры работы), знание Английского (выше среднего), навыки копирайта. Увлечение спортом и здоровым образом жизни приветствуется.

Что нужно делать: 3 поста в день в каждой группе ежедневно (с одинаковым содержанием), отвечать на комментарии, добавлять людей в группы, поиск подходящих фото/видео. Написание небольших опросов/статей.

Пример: https://www.facebook.com/groups/GymWorkoutsChart/?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1484600759922105

Напишите, пожалуйста, Ваше видение продвижения групп, мероприятия по продвижению, прогноз привлечения подписчиков (охват СНГ).

Контент страниц - фотографии, статьи, опросы, видео, инфографика.

Предоставляю 20-30 статей ежемесячно, написанных профессиональными копирайтерами. Также есть оригинальные фото спортивных объектов.

Интересует долгосрочное сотрудничество - от 3 месяцев. Готов платить 6-7 тыс. руб. ежемесячно.

С уважением, Дмитрий