Ведение групп в соц сетях ВК, ФБ и Одноклассники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок195 просмотров

Здравствуйте.

Нужен человек, который будет вести группы в соц. сетях (Одноклассники, Вконтакте и Файсбук), а также их раскручивать на постоянной основе.

Тематика - спорт, фитнес, ЗОЖ, активный отдых. Есть основной сайт, но группы будут создаваться практически с 0.

Требования: отличное знание социальных сетей, опыт ведения групп и их раскрутки (прошу предоставить примеры работы), знание Английского (выше среднего), навыки копирайта. Увлечение спортом и здоровым образом жизни приветствуется.

Что нужно делать: 3 поста в день в каждой группе ежедневно (с одинаковым содержанием), отвечать на комментарии, добавлять людей в группы, поиск подходящих фото/видео. Написание небольших опросов/статей.

Пример: https://www.facebook.com/groups/GymWorkoutsChart/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1484600759922105 

Напишите, пожалуйста, Ваше видение продвижения групп, мероприятия по продвижению, прогноз привлечения подписчиков (охват СНГ).

Контент страниц - фотографии, статьи, опросы, видео, инфографика. 

Предоставляю 20-30 статей ежемесячно, написанных профессиональными копирайтерами. Также есть оригинальные фото спортивных объектов. 

Интересует  долгосрочное сотрудничество - от 3 месяцев. Готов платить 6-7 тыс. руб. ежемесячно.

С уважением, Дмитрий 

Написание статей
8 лет назад
kapelich
Дмитрий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anna_los
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$100
30 дней
Работа выполняется качественно и в срок, отвественный испонитель. Рекомендую!!!
Отличный заказчик! Всегда чётко и подробно ставит задачи и знает, что точно ему надо. Оплата в полном объёме и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

anna_los
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад