Интернет магазин в фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок140 просмотров

Здравствуйте. Нужен человек, который может сделать интернет магазин в Фейсбук, а также настроить качественно рекламу в фейсбук и воронку продаж.

8 лет назад
and23151
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров