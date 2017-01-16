Приглашения в группу вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки160 просмотров

Требуется пригласить участников других групп , в мою группу вконтакте.

Задача не накрутить количество участников, а именно пригласить реальных людей, из групп конкурентов. Список групп из которых нужно пригласить людей я предоставляю. Накрутка количества участников группы не интересует.

8 лет назад
beznevroza
Игорь 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров