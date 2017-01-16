Постинг на авито

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки209 просмотров

Необходимо подать объявления в 20 самых крупных городов РФ. Объявления: https://www.avito.ru/ekaterinburg/mebel_i_interer/stol_v_stile_loft_902797594

https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mebel_i_interer/stellazh_v_stile_loft_902812047

https://www.avito.ru/perm/mebel_i_interer/stol_zhurnalnyy_loft_902796041

https://www.avito.ru/kazan/mebel_i_interer/pismennyy_stol_v_stile_loft_902803374

С уникализацией объявлений. Необходимо сделать разброс цен на эти товары от 5000 сделать до 18000. А  разные цены на товары делать одинаковые. 

Сразу пишите, пожалуйста, стоимость размещения одного объявления. 

8 лет назад
Sun_day1
Валерия 
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров