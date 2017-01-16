Ресторан в Германии. Необходимо продвижение и ведение в основных соцсетях в Германии. Свободное знание немецкого и английского языков обязательно.
Постинг на авито
Необходимо подать объявления в 20 самых крупных городов РФ. Объявления: https://www.avito.ru/ekaterinburg/mebel_i_interer/stol_v_stile_loft_902797594
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mebel_i_interer/stellazh_v_stile_loft_902812047
https://www.avito.ru/perm/mebel_i_interer/stol_zhurnalnyy_loft_902796041
https://www.avito.ru/kazan/mebel_i_interer/pismennyy_stol_v_stile_loft_902803374
С уникализацией объявлений. Необходимо сделать разброс цен на эти товары от 5000 сделать до 18000. А разные цены на товары делать одинаковые.
Сразу пишите, пожалуйста, стоимость размещения одного объявления.
Заявки фрилансеров
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