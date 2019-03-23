Рекламный видеоролик для городского сайта

Приветствую нужно сделать 2 ролика для городского портала http://moscovsky.info/

Один для пользователей, другой для рекламодателей.

Примеры:

https://vk.com/video8980218_456239104?list=6f306c3365788dec63

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ycR5luhgPeo

Длительность не больше 2 минут.

Начитка диктора будет примерно такой:

Для ролика для пользователей:

Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо

Это актуальные новости вашего города.

Афиша кино и мероприятий на каждый день.

Доска объявлений. Продажа авто и недвижимости.

Поиск работы и сотрудников.

Каталог организаций и мест досуга.

Это живое общение на Форуме с жителями вашего города.

Портал Московский.инфо - Присоединяйся.

Для видео рекламодателей:

Ищите как продвинуть ваш бизнес в Московском и увеличить продажи.

Размещайтесь там где ваша аудитория обязательно вас заметит.

Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо

Здесь читают актуальные новости, общаются, ищут работу, товары и услуги, выбирают куда пойти.

Сюда приходит ваша целевая аудитория.

Ваш баннер может размещаться в самом веху, в блоках рекомендуемых компаний , в блоке поиска работы и в левой колонке на всех страницах сайта.

Также на сайте предусмотрено VIP размещение в каталоге организаций и на досках объявлений.

Портал постоянно развивается и с нашим развитием растет число ваших клиентов.

Воспользуйтесь выгодной системой скидок. Мы всегда рады вас проконсультировать по любым вопросам.

размещение более 3 месяцев - 10% скидка.

размещение более 6 месяцев - 20% скидка.

размещение более 12 месяцев - 30% скидка.

Портал Московский.инфо - Присоединяйся.

Кто готов взять прошу написать стоимость, контакты и ссылку на портфолио