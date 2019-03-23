Рекламный видеоролик для городского сайта

[url=https://www.youtube.com/watch?v=1sxikMmtjHQ&feature=youtu.be]вот[/url] пример такого (только проще) нужно много разного. платим до $50 за каждый ролик расчеты через BarterCoin только - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть. (+ хорошо бы методичек ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую нужно сделать 2 ролика для городского портала http://moscovsky.info/
Один для пользователей, другой для рекламодателей.
Примеры:
https://vk.com/video8980218_456239104?list=6f306c3365788dec63
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ycR5luhgPeo
Длительность не больше 2 минут.
Начитка диктора будет примерно такой:
Для ролика для пользователей:
Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо
Это актуальные новости вашего города.
Афиша кино и мероприятий на каждый день.
Доска объявлений. Продажа авто и недвижимости.
Поиск работы и сотрудников.
Каталог организаций и мест досуга.
Это живое общение на Форуме с жителями вашего города.
Портал Московский.инфо - Присоединяйся.
Для видео рекламодателей:
Ищите как продвинуть ваш бизнес в Московском и увеличить продажи.
Размещайтесь там где ваша аудитория обязательно вас заметит.
Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо
Здесь читают актуальные новости, общаются, ищут работу, товары и услуги, выбирают куда пойти.
Сюда приходит ваша целевая аудитория.
Ваш баннер может размещаться в самом веху, в блоках рекомендуемых компаний , в блоке поиска работы и в левой колонке на всех страницах сайта.
Также на сайте предусмотрено VIP размещение в каталоге организаций и на досках объявлений.
Портал постоянно развивается и с нашим развитием растет число ваших клиентов.
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размещение более 3 месяцев - 10% скидка.
размещение более 6 месяцев - 20% скидка.
размещение более 12 месяцев - 30% скидка.
Портал Московский.инфо - Присоединяйся.
Кто готов взять прошу написать стоимость, контакты и ссылку на портфолио
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