Нужен 3D мультипликатор для создания рекламного ролика

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки212 просмотров
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Создание рекламного мультипликационного ролика с маскотом 3D (по типу Аватара, сказка), продолжительностью 40 сек до 1 минуты для проекта жилого комплекса. Персонажи отрисованные для ролика и сценарий есть. Оплата оговаривается индивидуально.

Пример видео которое мы хотим:

https://www.youtube.com/watch?v=1MWp1MSu6LY

5 лет назад
ligita1203
Татьяна 
36 летЕгипет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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