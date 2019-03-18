Нужен 3D мультипликатор для создания рекламного ролика

Есть 2 видео. Необходимо - размыть лицо говорящего, что бы его нельзя было узнать и голос изменить до неузноваемости. так же размыть люксео в закладке и в попапе Видео: https://drive.google.com/file/d/1dYwT-PSl1EpxeuRVlxF26Wiy-lJEVYo8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19Jw2M_m5RCUjCeuGbcprBbGgkYdvIw0Q/view?usp=sharing С меня деньги и гуд отзыв. Оплата по факту либо ...
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Создание рекламного мультипликационного ролика с маскотом 3D (по типу Аватара, сказка), продолжительностью 40 сек до 1 минуты для проекта жилого комплекса. Персонажи отрисованные для ролика и сценарий есть. Оплата оговаривается индивидуально.
Пример видео которое мы хотим:
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