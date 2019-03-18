Запись видео обращение директора компании

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Требуется человек 30-45 лет, который будет читать текст(мы предоставим) на видео. 

Сделать на заднем фоне прес волл. 

Пример отправим в личные сообщения

5 лет назад
guest_1551344448998
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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