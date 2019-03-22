Необходимо несколько видео из самого большого фотостока. Тематика: школа эстетических инъекций. Длительность видео: от 10 сек до 40 сек.Присылайте предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, дорогие фрилансеры!
Необходимо сделать монтаж видео, обращая внимание на такие моменты:
1. Соединить звук с видео (звук записывался на диктофон).
2. Картинки (2 шт.) замостить на хромакей.
3. Сделать картинку на весь экран в начале и конце видео, наложив музыку и надпись (мой хештег и название лекции).
4. Сделать некоторые спецэффекты по движению кадра: видео получилось очень статичным, т.к. снималась лекция просто в кресле - нужно сделать что-то вроде зеркального кадра, увеличения, уменьшения и т.п.
5. Наложить какой-то цветовой фильтр, чтобы кожа смотрелась более теплой: были направлены софтбоксы и кожа получилась чуть голубоватой.
Вроде, все, но это не точно)).
Длительность видео 35 минут, на выходе должно получиться чуть меньше.
Срок: 2-3 дня.
Жду Ваших предложений! В первую очередь тех, кто уже работал с хромакеем.
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