Добрый день, дорогие фрилансеры!

Необходимо сделать монтаж видео, обращая внимание на такие моменты:

1. Соединить звук с видео (звук записывался на диктофон).

2. Картинки (2 шт.) замостить на хромакей.

3. Сделать картинку на весь экран в начале и конце видео, наложив музыку и надпись (мой хештег и название лекции).

4. Сделать некоторые спецэффекты по движению кадра: видео получилось очень статичным, т.к. снималась лекция просто в кресле - нужно сделать что-то вроде зеркального кадра, увеличения, уменьшения и т.п.

5. Наложить какой-то цветовой фильтр, чтобы кожа смотрелась более теплой: были направлены софтбоксы и кожа получилась чуть голубоватой.

Вроде, все, но это не точно)).

Длительность видео 35 минут, на выходе должно получиться чуть меньше.

Срок: 2-3 дня.

Жду Ваших предложений! В первую очередь тех, кто уже работал с хромакеем.