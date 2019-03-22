Монтаж видео

ВидеомонтажЗавершен23 заявки523 просмотра
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Добрый день, дорогие фрилансеры!

Необходимо сделать монтаж видео, обращая внимание на такие моменты:

1. Соединить звук с видео (звук записывался на диктофон).

2. Картинки (2 шт.) замостить на хромакей.

3. Сделать картинку на весь экран в начале и конце видео, наложив музыку и надпись (мой хештег и название лекции).

4. Сделать некоторые спецэффекты по движению кадра: видео получилось очень статичным, т.к. снималась лекция просто в кресле - нужно сделать что-то вроде зеркального кадра, увеличения, уменьшения и т.п.

5. Наложить какой-то цветовой фильтр, чтобы кожа смотрелась более теплой: были направлены софтбоксы и кожа получилась чуть голубоватой.

Вроде, все, но это не точно)).

Длительность видео 35 минут, на выходе должно получиться чуть меньше.

Срок: 2-3 дня. 

Жду Ваших предложений! В первую очередь тех, кто уже работал с хромакеем.

5 лет назад
Lubimskaya89
Ольга 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jigsawdead
Филипп 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
1 день
Благодарю за работу! Заказ выполнен на отлично и максимально быстро. Помимо самой работы, порадовал тон общения: интеллегентный, грамотный и располагающий. Рада сотрудничеству!
Очень приятный и вежливый заказчик. Задача была поставлена четко и понятно, оплата произведена вовремя, был бы рад поработать с ней еще!
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