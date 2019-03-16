Надо сделать 3 таких минутных ролика https://www.instagram.com/p/BulzXsDgOWV/более подробное ТЗ здесь https://www.notion.so/vnd/12b7f6937ed740d4bd0f346840dabc46 В отклике, пожалуйста, присылайте примеры своих работ или портфолио
Видеомонтаж 2-минутного тизера с элементами компьютерной графики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессиональный монтажер для 2-минутного (плюс-минус) тизера. Речь идет об очень динамичном монтаже коротких (до 5 секунд) кадров – комбинации видеоряда с компьютерной графикой (движение таких объектов, как смартфон, земной шар, титры и т.д.) Звуковое оформление должно соответствовать видеоряду. Это может быть один музыкальный отрывок или несколько, точно отвечающих темпоритму монтажа. Ожидается, что музыку и бесплатный, но качественный футаж будет подбирать монтажер.
Сценарий (который может быть изменен в мелочах), не удалось прикрепить к этому проекту, так что готова выслать его по email.
Пожалуйста, внимательно прочитайте его и оцените собственные силы. Если абсолютно уверены, что справитесь и готовы взяться за такой проект, напишите, сколько времени у вас займет эта работа и какую компенсацию (в долларах) вы хотели бы получить. Бюджет на данный проект небольшой, но многое зависит от качества конечного продукта. За хорошую работу с удовольствием заплатим дополнительно. В перспективе, если сработаемся, речь идет о долговременном сотрудничестве.
Пожалуйста, покажите ваше портфолио, особенно аналогичные проекты с элементами анимации, если вам приходилось заниматься чем-то подобным.
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