Видеомонтаж 2-минутного тизера с элементами компьютерной графики

Нужен профессиональный монтажер для 2-минутного (плюс-минус) тизера. Речь идет об очень динамичном монтаже коротких (до 5 секунд) кадров – комбинации видеоряда с компьютерной графикой (движение таких объектов, как смартфон, земной шар, титры и т.д.) Звуковое оформление должно соответствовать видеоряду. Это может быть один музыкальный отрывок или несколько, точно отвечающих темпоритму монтажа. Ожидается, что музыку и бесплатный, но качественный футаж будет подбирать монтажер.

Сценарий (который может быть изменен в мелочах), не удалось прикрепить к этому проекту, так что готова выслать его по email.

Пожалуйста, внимательно прочитайте его и оцените собственные силы. Если абсолютно уверены, что справитесь и готовы взяться за такой проект, напишите, сколько времени у вас займет эта работа и какую компенсацию (в долларах) вы хотели бы получить. Бюджет на данный проект небольшой, но многое зависит от качества конечного продукта. За хорошую работу с удовольствием заплатим дополнительно. В перспективе, если сработаемся, речь идет о долговременном сотрудничестве.

Пожалуйста, покажите ваше портфолио, особенно аналогичные проекты с элементами анимации, если вам приходилось заниматься чем-то подобным.