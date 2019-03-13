Монтаж видеоролика

Сделать 400 видео из 10 -15 картинок в каждой папке + добавить, к каждой картинке текст и наложить на все видео одинаковый звук (задний фон) пример https://youtu.be/kmcmoW2vQjo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Мне надо затьюнить мой ролик (сама слепила, но надо исправить кое-что). Ролик около двух минут.
Меня зовут Ольга.
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