Из картинок сделать видео

ВидеомонтажЗакрыт31 заявка731 просмотр
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Сделать 400 видео из 10 -15 картинок в каждой папке + добавить, к каждой картинке текст и наложить на все видео одинаковый звук (задний фон)

пример https://youtu.be/kmcmoW2vQjo

5 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
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