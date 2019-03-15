Смонтировать минутные ролики для инстаграма

ВидеомонтажЗакрыт25 заявок384 просмотра
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Надо сделать 3 таких минутных ролика

https://www.instagram.com/p/BulzXsDgOWV/более подробное ТЗ здесь

https://www.notion.so/vnd/12b7f6937ed740d4bd0f346840dabc46

В отклике, пожалуйста, присылайте примеры своих работ или портфолио

5 лет назад
owlnagi
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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