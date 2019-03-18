Сделать демо ролик для выставки вендинга

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Требования:

Сделать видео ролик, рекламирующий вендинговый автомат для бизнеса.

Примерный сценарий:

1. "Облёт" 360 вокруг автомата на основе предоставляемой 3d модели. Формат постараемся предоставить удобный исполнителю.

2. Наливание мягкого мороженого (йогурта) в стакан

3. Видео детей с мороженым (в стаканчике). солнце, весна

4. Возможно, изображение стаканчиков с мороженым (картинку предоставим)

5. Вращающийся 3d логотип изготовителя.

Срок - 3 дня

Бюджет - в предложениях

5 лет назад
guest_15341468663601
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад