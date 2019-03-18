Сделать демо ролик для выставки вендинга

Добрый день, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать монтаж видео, обращая внимание на такие моменты: 1. Соединить звук с видео (звук записывался на диктофон). 2. Картинки (2 шт.) замостить на хромакей. 3. Сделать картинку на весь экран в начале и конце ...