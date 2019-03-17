Сделать видеоролик об отпуске

ВидеомонтажЗакрыт40 заявок302 просмотра
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Из отснятого материала (немного) склеить осмысленный ролик, подобрав музыку

5 лет назад
Dashada
Дарья 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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